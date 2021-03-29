На Кубани приезжий убил 61-летнюю женщину и ее внучку

Мужчина находится под стражей

39-летнего приезжий из Ростовской области проживал в городе Апшеронске вместе с сожительницей, ее дочкой и внучкой. Когда женщина лежала в больнице, мужчина убил бабушку и внучку, а тела на тележке отвез к пруду и сбросил в воду.

- Между мужчиной и пожилой женщиной произошел конфликт из-за того, что сожительница ревновала его к своей дочери. Он убил ее и 13-летнюю девочку, которая стала свидетелем ссоры. Также он похитил деньги и скрылся, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Об исчезновении родных в полицию сообщила дочь и мама убитых, когда приехала из больницы и не застала из дома. Мужчину нашли и задержали. В настоящее время дело передано в суд.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Геленджике судят молодую мать, нанесшую смертельный удар своему мужу во время очередных побоев.

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