Мэр Краснодара Евгений Первышов подверг резкой критике состояние бесплатных туалетов в городе

Мэ Краснодара Евгений Первышов призвал чиновников сделать ревизию всех общественных туалетов и сообщить, какое конкретно количество их требуется городу
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
29 марта на совещании в мэрии Краснодара главой Евгением Первышовым был поднят вопрос о состоянии городских уборных. Именно этот вопрос на прошлой неделе остро понимался практически во всех социальных сетях местными жителями. И это не осталось незамеченным руководством .
- Мы ранее широко осветили, что это мы делаем для людей, что туалеты откроются и будут бесплатными для посещения. Отыграли конкурс, выделили деньги. Но, как показывает практика, не все у нас работает, не все еще отлажено. И вообще понимания, что эти строения — именно общественные туалеты, у жителей нет, - прокомментировал Евгений Первышов.
Своему заму - Владиславу Белому - мэр сделал замечание за ненадлежащее исполнение поручений. По словам мэра, туалеты должны соответствовать санитарным нормам и быть открытыми для всех горожан.
Также Евгений Первышов призвал чиновников сделать ревизию всех общественных туалетов и сообщить, какое конкретно количество их требуется городу.
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