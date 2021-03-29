В Краснодаре планируют организовать транспортный узел на месте бывшего скобяного рынка

Фото: instagram.com/sennoi_rinok

Создание внутреннего транспортно-пассажирского узла в районе бывшего скобяного рынка Краснодара обсуждалось на очередной городской планерке 29 марта.

Как считает мэр Евгений Первышов, необходимо эту тему поднять на ближайшем аппаратном совещании. Пока же этот важный вопрос завис в воздухе.

- Нужно решить все процессуальные вопросы с собственниками строений, которые официально не принадлежат городу, и с ними скооперироваться. Идеально, чтобы на этом месте выросла комфортная городская инфраструктура, которой так не хватает центру Краснодара, - отметил глава города.

Есть идеи организовать на этом месте достаточно удобную комфортную площадку. Но там есть ряд объектов, которые законны и не подлежат сносу.

- Надо обсудить с собственниками кооперацию — это могло бы пойти всем на пользу. И муниципалитет бы выиграл, и собственники получили бы большой транзит пассажиров, которые едут, например, за покупками в район Сенного рынка, - сказал Евгений Первышов.

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