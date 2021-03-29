Виновники ДТП в Краснодаре заплатили 1,5 млн рублей за ущерб городскому имуществу

Мэрией Краснодара в ГИБДД края направлено 103 запроса на предоставление информации по существующим ДТП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщила администрация Краснодара, общая сумма ущерба, нанесенная муниципалитету виновниками ДТП, составила 6,4 млн рублей. Ущерб - это поврежденные светофоры, фонарные столбы, дорожные знаки и другая городская инфраструктура. По данным МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта», виновниками ДТП возмещено порядка 1,5 млн рублей.

- Надо пытаться научить нерадивых автовладельцев, чтобы они компенсировали те затраты и потери, которые несет предприятие. По-другому никак не получится, - прокомментировал на городской планерке ситуацию глава города Евгений Первышов.

Мэрией в ГИБДД края направлено 103 запроса на предоставление информации по существующим ДТП. 1,5 млн рублей было взыскано за причиненный ущерб с автовладельцев.

Пока нет никакого судебного прецедента. Невозможно предъявить нарушителям недополученную выгоду.

- Мы стараемся отладить систему работы с краевым ГИБДД, с Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, - заверил замглавы мэра Артем Доронин.

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