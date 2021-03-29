70 детских площадок в Краснодаре получат новое игровое оборудование

Мэрия заключила уже контракты с подрядчиками на выполнение работ по 10 спортивным площадкам Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мэрия заключила уже контракты с подрядчиками на выполнение работ по 10 спортивным площадкам. Идет установка игрового оборудования на восьми объектах. Контракты готовятся еще по 10 объектам.

- Срок выполнения работ - апрель этого года, - сообщил вице-мэр Владислав Белый.

Стадию подготовки документации проходят еще 47 объектов. По пяти объектам направлены письма на имя депутатов соответствующего округа о невозможности выполнить работы по установке по различным причинам, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее "КП - Кубань" писала о том, что Дима Билан открыл детскую площадку из переработанного пластика в Краснодаре. Певец стал лицом экологического проекта, поэтому был приглашен на открытие площадки из пластика в кубанской столице.

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