В Краснодаре фекальные стоки с улицы Красных Партизан примет насосная станция "Семья"

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Краснодар заливают фекалии. В весенний период коллекторы переполнены стоками и не справляются с нагрузками.

Отсутствие программы инвестирования в строительство локальных очистительных сооружений приводит к очередным коллапсам краевой центр. Так считает мэр Краснодара Евгений Первышов.

- Пока такой программы нет. Но, я считаю, что руки опускать нельзя. Необходимо текущий год опять посвятить этой работе. Давайте писать обращения и подавать заявки. Внимательно надо посмотреть все действующие программы по различным министерствам и ведомствам, потому что под лежачий камень вода не течёт. - сказал мэр на городской планерке.

Чиновники городской администрации предложили включить в инвестиционную программу “Краснодар Водоканала” реконструкцию коллектора по ул. Солнечной, ул. Российской и ул. Московской.

На данный момент канализация по ул. Красных Партизан переключена на канализационно-насосную станцию «Семья». Далее фекальные воды будут перекачиваться к главному коллектору ул. Калинина и Западный Обход.

- В связи с неразвитой системой ливневого отведения в отдельных частях города, в период выпадения обильных атмосферных осадков в виде дождя и снега, объем стоков, попадающих в фекальную канализацию, увеличивается в несколько раз. Пропускная способность существующего трубопровода фекальной канализации не рассчитана на такой объем, — отметил вице-мэр Владислав Белый.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что жильцы домов по улице Красных Партизан в Краснодаре живут как в консервной банке. Окна не открывают месяцами. Иначе здесь нельзя. Откроешь окно – не напасешься освежителей и одеколонов.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

"Фекальное море" на улице Круговой в Краснодаре откачает специальная техника

После ливневого дождя с градом в очередной раз в краевом центре затопило улицы (читать далее)