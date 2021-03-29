Краснодарский застройщик восстановит спортплощадку на «Солнечном острове»

Фото: пресс-служба мэрии города

Частный бизнес пришел на помощь любимому многими краснодарцами и гостями города парку “Солнечный остров”.

Известная краснодарская строительная компания планирует возвести здесь современную спортивную площадку.

- На территории парка будут установлены бесплатные тренажеры, баскетбольные щиты и волейбольная сетка. Площадку покроют специальным материалом для защиты от падения, - сообщил застройщик компании в соцсетях.

Откроется спортивная площадка в мае этого года. Учитывая, что в парк "Солнечный остров" приходят много активных граждан, то это место может стать весьма популярным.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что побывала в парке, где сейчас сносят торговые точки. Владельцы кафе и ларьков из парка «Солнечный остров» рассказали свою версию «выселения».

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