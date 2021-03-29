Финансирование нацпроектов на Кубани выросло до 45 млрд рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На 45 млрд рублей профинансируют национальные проекты Краснодарского края в 2021 году.

К примеру, по нацпроекту “Образование” уже сейчас возводится пять школ в регионе. Четыре школы будут построены до конца этого года.

Освоение средств на нацпроекты в Краснодарском крае самое высокое по РФ и составляет 14,5%, тогда как по стране это процент - 11,3%.

Также из фондов национальных проектов идет возведение нового моста, что соединит Краснодар с поселком Яблоновским.

В кубанской столице возводится большой корпус лечебно-диагностического центра детской краевой больницы.

– Мы не можем допустить отставания по заключению контрактов, это влияет на сроки начала и окончания работ по объектам, которые ждут жители. Участие любого населенного пункта в нацпроекте – это возможность изменить жизнь к лучшему, и главы территорий не должны снимать с себя ответственности за их реализацию, – отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что стартовал конкурс грантов администрации Кубани для некоммерческих организаций на 2021 год. В числе претендентов - десятки НКО региона.

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