Взорвалось колесо: полиция рассказала подробности жесткой аварии на улице Суворова в Краснодаре

Фото: КП - Кубант

Страшная авария произошла 29 марта в Краснодаре. На улице Суворова у корейского внедорожника взорвалось колесо. Случилось это, когда машина была на ходу.

- После этого машина наехала на дерево и столкнулась с автомобилем, который двигался в попутном направлении, – сказал «КП» – Кубань» официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате ДТП никто не пострадал. Из-за аварии движение на улице Северной было парализовано. Пробка растянулась как минимум на километр.

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