Депутаты Заксобрания Кубани обсудили вопросы казенного имущества

Фото: пресс-служба Заксобрания края

На планерке в Заксобрании края озаботились состоянием государственной недвижимости. По мнению законодателей, в большинстве случаев казенная недвижимость находится в плачевном состоянии.

На учете в этом году числится 2,6 тыс. объектов, недвижимости - 412. Речь идет о движимом и недвижимом имуществе.

В большинстве случаев недвижимость, составляющая казну края, не обладает высоким потенциалом из-за технического состояния, отсутствия регистрации права собственности и других причин. Эти обстоятельства не позволяют вовлечь объекты в конкурентоспособный хозяйственный оборот в полной мере, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

По словам спикера ЗСК Виктора Бурлачко, необходимо, чтобы управление объектами было сосредоточено в одних руках, дабы они не простаивали и не разрушались. Для этого необходимо переформатировать работу департамента имущественных отношений в данном вопросе.

- Это повысит эффективность распоряжения имуществом казны, чтобы объекты не простаивали, не разрушались, а приносили реальную пользу региональному бюджету, – считает спикер.

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