В Краснодаре появилась интерактивная карта бесплатных туалетов

На всех открывшихся в Краснодаре бесплатных туалетах разместят заметные опознавательные знаки и информацию о времени работы Фото: Евгения ГУСЕВА

Отыскать в краевой столице общественную уборную станет легче. На сайте администрации Краснодара появилась интерактивная карта общественных уборных.

Фото: мэрия Краснодара

Основная их часть расположилась в парках и скверах - Ботаническом саду, скверах 80-летия Краснодарского края, «Майский», «Фестивальный», «Дружбы народов», «Мариинский», «Вишняковский», «Молодежный», «Пограничников», «Субботний» и «Казачьей славы».

- На всех открывшихся в Краснодаре бесплатных туалетах разместят заметные опознавательные знаки и информацию о времени работы, дополнительно поставят указатели к ним. Внутри порядок тоже будет всегда, - написал вице-мэр Краснодара Антон Смертин в своем Telegram-канале.

Мэр города Евгений Первышев регулярно возвращается к этой актуальной для горожан и приезжих теме. В 2021 году запланировано открытие новых модулей в зеленых зонах краевой столицы. Но бдительные граждане не всегда могут обнаружить их в работающем состоянии. Об этом они сообщают своему мэру в социальных сетях.

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