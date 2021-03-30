В Анапе из-за соревнований по велоспорту перекроют трассу

Схема: @anapskoechernomore

Анапа примет Всероссийские соревнования по велосипедному спорту (групповая гонка) среди юношей 15-16 лет. Состязания пройдут с 1 по 19 апреля.

- На время заездов будет перекрываться трасса Гостагаевская – Натухаевская, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы соревнований.

3, 10, 11, 17 и 18 апреля проезд будет ограничен с 11:00 до 13:30. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными и планировать поездку заранее, чтобы оградить себя от неприятностей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи намечаются масштабные спортивные мероприятия. Здесь пройдут соревнования по лыжероллерам и триатлону. Некоторые сочинские дороги станут маршрутами для состязаний, поэтому проехать по ним нельзя будет.

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