Погода на 30 марта 2021 года в Краснодаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже вторую неделю подряд столбики термометров в краевом центре не опускаются ниже плюсовых отметок. Зато днем воздух прогревается в среднем до плюс 14-15 градусов. Весна медленно приходит на Кубань, но говорить о резкое потеплении пока рано.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 30 марта 2021 года в Краснодаре.

- Днем ждем небольшой дождь, ветер с порывами до 9 м/с. Воздух прогреется до плюс 13 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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