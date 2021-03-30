На Кубани в прокуратуру чаще всего жалуются на органы дознания и нарушение трудовых прав

В прокуратуру стали жаловаться чаще

В прокуратуре края подвели итоги прошлого года по вопросам жителей. За 2020 год в ведомство поступило порядка 250 тысяч обращений. Это количество на 8% больше, чем в 2019 году.

- Чаще всего граждане жаловались на нарушения при производстве предварительного следствия и дознания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве добавили, что рост жалоб наблюдался в сфере трудового законодательства и административных правонарушений, в области окружающей среды и природопользования, обращались жители по пенсионным вопросам.

Также много обращений зафиксировано в сферах жилищного и природоохранного законодательства и в деятельности органов власти и местного самоуправления.

- Практически каждая шестая жалоба на ненадлежащую работу государственных, муниципальных органов и учреждений, из числа разрешенных, признана обоснованной, - добавили в ведомстве.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что прокуратура вмешалась в ситуацию с лечением детей дорогостоящими лекарствами на Кубани. У одной из девочек диагностировано редкое генетическое заболевание – муковисцидоз. Ее маме через соцсети пришлось просить препараты для ребенка.

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