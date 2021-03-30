В Краснодарском крае увеличили загрузку детских здравниц до 75%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В пандемийный год детские здравницы Краснодарского края принимали только местных ребятишек и из регионов Арктической зоны. При этом максимальная загрузка санаториев составляла только 50%. Сейчас власти считают, что регион готов к послаблению ограничений.

- За год мы научились работать в условиях пандемии, наши курорты постепенно восстанавливают турпоток. Мы видим возможности и для снятия ряда ограничений в функционировании детских лагерей, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона предложил увеличить загрузку здравниц до 75%, а также возобновить прием детей из других регионов. Федеральный Роспотребнадзор поддержал эту инициативу.

- В здравницах обязаны соблюдать антиковидные требования. Например, массовые мероприятия в закрытых помещениях проводить запрещено, также не допускаются мероприятия с посещением родителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Стоит отметить, что заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае идет на спад. Однако в регионе сохраняется масочный режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Геленджике планируют открыть курортный сезон карнавалом

К главному празднику города уже начали готовиться (читайте далее)