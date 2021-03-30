В Новороссийске три дня не будет воды из-за ремонта

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новороссийске с 30 марта по 1 апреля будут проводить аварийно-восстановительные ремонтные работы на магистральном водоводе. В связи с этим в городе ограничат подачу воды.

- «Троицкий групповой водопровод» снизит подачу воды абонентам Новороссийска на 50%. В течение трех дней вода в кранах у жителей будет только утром с шести до восьми и вечером шести до восьми, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МУП «Водоканал».

Также в организации добавили, что подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам. Чрезвычайной ситуации не прогнозируется.

Воду в Новороссийске в штатном режиме обещают дать поздно вечером 1 апреля.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что "Водоканал" Новороссийска хочет купить элитную иномарку. И это в то время, когда жители жалуются на постоянно возникающие в городе-герое проблемы с водой. Например, те же утечки из старых труб.

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