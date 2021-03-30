В Краснодаре улицы Лизы Чайкиной и Селезнева отремонтируют к маю

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В краевом центре активно ведутся работы на улице Лизы Чайкиной от Новороссийской до Сормовской и на улице Селезнева от Новороссийской до Трамвайной. Полностью закончить ремонт здесь планируют к началу мая.

- По просьбе жителей вместе с обновлённой дорогой на Селезнева построят пешеходную зону с велодорожкой больше километра в длину. Появится тротуар на стороне гаражного кооператива, которого здесь никогда не было. По улицеЛизы Чайкиной также построят тротуар от МРЭО до Селезнева, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Сейчас дорожники устанавливают пандусы для маломобильных групп населения и дорожные знаки.

Стоит отметить, что сейчас в Краснодаре ремонт дорог идет сразу на 28 участках. Ранее "Комсомолка" публиковала полный список запланированных для обновления участков.

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