В Адыгее мужчина заехал в магазин за продуктами верхом на коне

Скриншот с видео instagram.com/krasnodar_kray
27 марта в соцсетях появился ролик, на котором видно, как в один из магазинов под Майкопом, заезжает покупатель верхом на коне. Запись была передана сотрудниками магазина в полицию. Мужчину нашли, но даже штрафовать за такой поступок не стали.
- Полиция провела проверку. Выяснилось, что случай имел место 23 марта. Всадником оказался 45-летний местный житель, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.
С мужчиной провели профилактическую беседу, объяснили, что в магазины за покупками приходят семьями, в том числе и с детьми, неизвестно, как в незнакомой ситуации может повести себя животное. В свою очередь всадник пообещал больше так не делать.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи мужчину лягнула лошадь во время конного похода. Туриста с открытым перелом голени и кровопотерей эвакуировали вертолетом.
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