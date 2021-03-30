Главой Брюховецкого района официально назначили Владимира Бутенко

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Владимир Бутенко вступил в должность главы Брюховецкого района. Торжественная церемония состоялась 30 марта.

– Важно, чтобы муниципалитет продолжал активно развиваться, а также участвовал в реализации нацпроектов и краевых программ. Жители ждут более комфортного и благоустроенного района. Нужно опираться на их мнение, – сказал заместитель главы региона Игорь Чагаев, который принял участие в заседании депутатской сессии.

Владимир Бутенко отметил, что приложит все силы, чтобы оправдать высокое доверие жителей Брюховецкого района.

Владимир Бутенко – уроженец района, он родился 6 декабря 1988 года в станице Брюховецкой. У него два высших образования, женат, имеет трех детей.

Бутенко в 2006 году начинал трудовую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, с 2009 по 2020 год работал тренером-преподавателем и руководителем спортивных учреждений. Также являлся депутатом городской Думы Краснодара 6 созыва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главой управления молодежи мэрии Краснодара стал Сергей Фетисов

В администрации города новые назначения (читайте также)