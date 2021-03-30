Фермеры Кубани получат на растениеводство 170 млн рублей вместо обещанных 85 млн

На сегодня в Краснодарском крае насчитывается более 14 тыс. фермерских хозяйств Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кубанских фермеров поддержат на 170 млн рублей. Финансовая поддержка увеличена вдвое против заявленной ранее. Эти деньги пойдут на субсидии по выращиванию картофеля, овощных, зерновых, бобовых, масличных, кормовых культур.

- В сравнении с прошлым годом в два раза - до 8 тысяч рублей - выросла базовая ставка на 1 гектар посадочной площади картофеля, в полтора раза – до более чем 16 тыс. рублей – ставка на 1 гектар посевной площади овощных культур открытого грунта, – рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека.

При этом фермеры могут лично обратиться в приемную за субсидиями в краевое министерство сельского хозяйства, позвонив по номеру 8(861) 214-25-48 или зарегистрировать свою заявку на сайте.

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