В Новороссийске установят дог-боксы для уборки за собаками

Дог-боксы, которые будут снабжены совками и гигиеническими пакетами, позволят хозяевам четвероногих привыкнуть к уборке за питомцами Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Друг собаки человек далеко не всегда готов следовать общественному порядку. Выгуливая своих четвероногих на газонах в парках и скверах, хозяева четвероногих не подбирают экскременты своих животных. Не замечая расставленные ловушки, остальные граждане попадают в неудобное положение.

Главный архитектор Новороссийска Борис Александров предложил разместить в городе 10 дог-боксов.

По его проекту дог-боксы, которые будут снабжены совками и гигиеническими пакетами, позволят таким гражданам привыкнуть к уборке за питомцами.

- Уверен, что новороссийцы поддержат проект властей, - считает Борис Александров.

Архитектор думает, что никакие штрафы не смогут решить эту щепетильную проблему.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что хозяйка сгоревшего мини-приюта на Кубани обвинила пожарных в гибели животных. Женщина считает, что питомцев можно было спасти, а сами спасатели уверяют - сделали все возможное, чтобы жертвами не стали люди.

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