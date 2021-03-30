Школа-гигант на улице Конгрессной в Краснодаре готова на 71%

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Самая крупная средняя школа в Южном федеральном округе появится в 2022 году в Краснодаре. На сегодня объемы работ оставили 71% от готовности.

В школе по ул. Конгрессной в Краснодаре идут внутренние работы, прокладка коммуникаций, монтаж инженерных сетей. Она снимет нагрузку на общеобразовательные школы 95, 96, 98 и 99 в районе улиц Дзержинского и Западного Обхода.

По предварительным данным, около 300 млн рублей потратят на парты и интерактивное мультимедийное оборудование.

- Здесь будет свой пищеблок, несколько спортзалов. Общая площадь школы-гиганта составит более 31 тыс. кв. метров на площади в 3,3 га. В одну смену там смогут учиться 1 875 школяров, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

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