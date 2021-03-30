На Кубань прибыли более 35 тыс. доз вакцины от коронавируса

Всего в марте на Кубани сделали прививку от коронавируса 196,5 тыс. человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более 35 тыс. доз вакцины от COVID-19 получил Краснодарский край. В скором времени препарат развезут по муниципалитетам.

Какая именно вакцина поступила, в минздраве Кубани не уточняют.

Всего в марте в крае сделали прививку от коронавируса 196,5 тыс. человек, а за последние сутки - 6 512.

К жителям отдаленных районов приезжает мобильный медицинский комплекс вакцинации. Их расписание можно посмотреть на сайте администрации края.

- Для того чтобы записаться на вакцинацию, достаточно зарегистрировать свой звонок в ближайшей поликлинике или центрах медицинской профилактики. Вакцинация проходит в два этапа промежутком в 21 день, - напоминают в пресс-службе администрации края.

Ранее "КП" - Кубань" сообщала о том, что число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 30 марта выросло на 109. В целом по краю наблюдаются качели заболеваемости коронавирусом, общее число за сутки опустилось уже ниже порога в 110 случаев.

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