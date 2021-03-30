В Славянском районе Кубани обустроят более 50 тыс. кв. метров территории

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Обновленные парки, аллеи, тротуары, спортплощадки появятся в Славянском районе. Их общая площадь составит 50 тыс. кв. метров. Реализация благоустройства будет проходить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

С 26 апреля по 30 мая жители краснодарского края могут самостоятельно выбирать “зеленые зоны” своих районов и голосовать за них онлайн на сайте администрации края или портале “Госуслуги”.

Так, жители станицы Анастасиевской проголосовали за “зеленые зоны” своего района. Здесь планируется благоустроить пешеходные зоны, для молодежи откроются свой воркаут и место для настольных игр.

- К благоустройству территорий стараемся подходить комплексно. Помимо прогулочных зон, предусматриваем детские площадки, зоны для занятия спортом. Нам важно, чтобы они появлялись в том числе в небольших населенных пунктах, - сказал замгубернатора Краснодарского края Александр Трембицкий

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