Новую котельную мощностью 5 мегаватт открыли в Новокубанске

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Новая мощная котельная в 5 мегаватт открылась в Новокубанске Краснодарского края.
Котельная сможет отапливать местную больницу и еще 500 жителей ближайших домов.
Ее возвели на месте старой, которой было почтенных 50 лет. Новое оборудование полностью автоматизировано, так что ей не требуется постоянное обслуживание рабочими.
- Новокубанская котельная была построена благодаря программе «Развитие топливно-энергетического комплекса». Всего в районе модернизировано более 120 котельных, - сообщает пресс-служба администрации края.
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