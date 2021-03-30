Ремонт улицы Пашковский перекат в Краснодаре продлили до 10 апреля

Общие ремонтные работы по улице Пашковский перекат составляют 700 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт дороги Пашковский перекат будет продлен до 10 апреля из-за непогоды. Пока на этой улице полностью ограничено движение.

Ранее жители микрорайона Гидростроителей сокращали по ней путь домой через улицу Бородинскую. Для многих она оставалась самым коротким выездом на окружную в сторону хутора Ленина и Горячего Ключа.

- Общие ремонтные работы составляют 700 метров от ЖК “Гарант”. Объехать дорогу можно по улицам Дмитрия Благоева и Трудовой Славы, - сообщает пресс-служба департамента.

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