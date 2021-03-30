На Кубани в массовой аварии погиб человек

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Вечером 30 марта недалеко от поселка Энем произошло массовое ДТП. По предварительным данным на дороге столкнулись три машины.

- В аварии погиб человек, по данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС, врачи скорой помощи.

Напомним, что происшествие спровоцировало массовую пробку на улице Октябрьской в Краснодаре.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» собрала подробности массовой аварии с участие четырех автомобилей на Ростовском шоссе в Краснодаре. Здесь столкнулись четыре машины, на месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Выясняется, что стало причиной «гармошки». Движение на данном участке дороги некоторое время было затруднено.

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