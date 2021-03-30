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Происшествия30 марта 2021 22:58

Причина отравления пятерых детей угарным газом на Кубани 30 марта 2021 года

Названа причина отравления пятерых детей угарным газом на Кубани 30 марта 2021 года
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Состояние детей удовлетворительное

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна причина отравления пятерых детей угарным газом на Кубани 30 марта 2021 года. Напомним, что ЧП произошло 20:20 в станице Переясловской Брюховецкого района, в доме на улице Ростовской. Пострадавшим от 4 до 15 лет.

Дети были доставлены в местную больницу. Как сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в лечебном учреждении, их состояние удовлетворительное.

Следователи выясняют обстоятельства госпитализации несовершеннолетних.

- По имеющейся оперативной информации, накануне отец семейства установил в доме газовый котёл, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили причину происшествия - в частном домовладении в результате неисправности газового оборудования произошло отравление угарным газом.

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