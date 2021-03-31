Погода на 31 марта 2021 года в Краснодаре
Фото: Евгения ГУСЕВА
Настоящая весна пришла на Кубань. Вторую неделю подряд столбики термометров в Краснодаре стабильно ползут вверх. «КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 31 марта 2021 года в Краснодаре.
- Ожидается солнечная погода. Днем воздух в Краснодаре прогреется до плюс 16 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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