Погода на 31 марта 2021 года в Краснодаре Фото: Евгения ГУСЕВА

Настоящая весна пришла на Кубань. Вторую неделю подряд столбики термометров в Краснодаре стабильно ползут вверх. «КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 31 марта 2021 года в Краснодаре.

- Ожидается солнечная погода. Днем воздух в Краснодаре прогреется до плюс 16 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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