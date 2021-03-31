Транспортную развязку Энем-Новобжегокай под Краснодаром завершат в 2022 году

В прошлом году был создан проект развязки Энем-Новобжегокай, на его разработку ушло 100 млн рублей. В этом году подготовительные и строительно-монтажные работы обошлись в 1,3 млрд рублей. Стоить трассу будут еще в течение года, сдать объект планируется в 2022 году.

- В этом районе проходит кратчайший путь к черноморскому побережью и поток автомобилей по дорогам республики год от года возрастает. Новая развязка снимет проблему загруженности автотрассы, в том числе и на участке у железнодорожного переезда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Республики Адыгея.

Здесь также утвердят единую схему развития прилегающих территорий, учитывая перспективные инвестиции.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Новороссийске открыли новую транспортную развязку. Ее протяженность - 1,5 км.

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