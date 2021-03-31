12 жителей Кубани и Адыгеи попали под следствие после защиты родственника-насильника

В ближайшее время дело передадут в суд

Это случилось в декабре 2019 года. Мужчина обвинялся в изнасиловании, все факты были на лицо. Но в суде родственники пытались увести его от уголовного дела. Они дали ложные показания, создав преступнику. Но суд на основании всех доказательств все равно вынес обвинительный приговор, и отнесся критически к тому, что насильника пытались защитить 12 человек. В отношении всех также было возбуждено дело о преступлении против правосудия.

- Следственным отделом по Майкопу завершено расследование уголовных дел в отношении 12 граждан. Они обвиняются в даче заведомо ложных показаний. В настоящее время все материалы направлены прокурору для утверждения обвинительных заключений и последующего направления в суд, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что полиция Краснодара ищет извращенца, который приставал к 11-летнему мальчику. Вместе с ребенком мужчина, которому на вид лет сорок, зашел в лифт на улице Героя Сарабеева в Краснодаре. И когда двери кабины закрылись, стянул с себя штаны и начал приставать к несовершеннолетнему.

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