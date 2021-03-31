Депутата из Новороссийска осудят за мошенничество на выборах

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Депутат из Новороссийска Михаил Ерохин попал под следствие в прошлом году перед выборами. По версии следователей, депутат получил 2,1 миллиона рублей от представителя администрации Новороссийска, который действовал под контролем оперативников. За полученные деньги Ерохин пообещал не создавать провокационных ситуаций в единый день голосования, 13 сентября 2020 года, со стороны подконтрольных ему граждан.

В ЦИК заявляли, что Ерохин еще до выборов шантажировал – если ему не будут платить деньги, то он создаст невыносимые условия, обрушив на головы избирателей сфабрикованные нарушения.

Расследование дела завершено. Ерохина обвиняют в покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере.

- Уголовное дело с утвержденным заместителем Генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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