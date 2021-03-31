Гостиницам и отелям у моря на Кубани разрешат строить не больше 5–6 этажей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На сегодня на побережьях Черного и Азовского морей в Краснодарском крае ограничено строительство в 500-метровой прибрежной зоне только для жилых домов.

Гостиницы, отели и торговые объекты продолжают строиться. Однако власти озаботились их высотностью.

- Гостиницы не должны быть в 20 этажей. Сейчас прорабатываем допустимую высотность, будем предлагать 21 метр. 5-6 этажей – выше не нужно, – считает губернатор края Вениамин Кондратьев.

Подсчитано, что расходы на землю у строителей жилья возвращаются через 3 года, а у владельцев отелей - через 50 лет.

- Мы смогли сбалансировать этот рынок. И уже сегодня большое количество отельеров готовы создавать новую курортную инфраструктуру, - отметил Вениамин Кондратьев.

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