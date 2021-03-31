Бюджет Кубани с начала года пополнился на 53,7 млрд рублей из 300 млрд запланированных

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Промышленность края показывает рост в 103,1%, опережая общероссийский почти на 6%.

Оборот розничной торговли с начала года составил 109,1% - средний по России 99,3%, общепит 104,4% при среднем по стране 88,1%, сообщает пресс-служба администрации края.

Доходы предприятий курортной сферы выросли на 23,4% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

- Нам важно сохранить такой рост доходов курортной отрасли. Еще больше поддерживать сферу, чтобы отели поднимали планку качества обслуживания и туристы хотели к нам вернуться, – считает глава края Вениамин Кондратьев.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что в год пандемии Кубань оказалась в плюсе по доходам в бюджет. Также найдены резервы для казны.

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