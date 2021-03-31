Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 марта 2021 15:16

На Кубани игровой бизнес в торговых центрах получит поддержку в 13 млн рублей

Деньги будут выделены из краевого бюджета
Инна БОРИСОВА
КомментироватьОставить комментарий

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Бизнес в торгово-развлекательных комплексах немного поддержат деньгами из регионального бюджета.

13 млн рублей получат от краевого правительства бизнесмены, осуществляющие зрелищно-игровые услуги в ТРЦ Кубани. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Это определенная компенсация коммерсантам, которые во время пандемии несут потери, но содержат персонал за свой счет. Деньги взяты из расходной статьи краевого бюджета «Другие общегосударственные вопросы».

Согласно информационной справке с сайта totadres.ru, в Краснодарском крае официально зарегистрировано примерно 31 торгово-развлекательное учреждение.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

На Кубани открывают кафе и рестораны в торговых центрах

Обязательное условие - наличие отдельного зала для обслуживания посетителей (читать далее)