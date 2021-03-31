На Кубани игровой бизнес в торговых центрах получит поддержку в 13 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Бизнес в торгово-развлекательных комплексах немного поддержат деньгами из регионального бюджета.

13 млн рублей получат от краевого правительства бизнесмены, осуществляющие зрелищно-игровые услуги в ТРЦ Кубани. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Это определенная компенсация коммерсантам, которые во время пандемии несут потери, но содержат персонал за свой счет. Деньги взяты из расходной статьи краевого бюджета «Другие общегосударственные вопросы».

Согласно информационной справке с сайта totadres.ru, в Краснодарском крае официально зарегистрировано примерно 31 торгово-развлекательное учреждение.

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