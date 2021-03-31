В Сочи на пляже «Ривьера» идет масштабная замена коммунальных сетей

Фото мэрии Сочи

Сейчас на набережной старейшего пляжа Сочи восстанавливают ливнестоки и системы водоотведения. На набережной также прокладывают новые сети водоснабжения. Это необходимо в том числе и для работы питьевых фонтанчиков на пляже, в парке и в спортивной зоне.

– Будет обеспечено эффективное отведение поверхностно-сточных вод с дальнейшей их очисткой в специальных очистных сооружениях. После реконструкции мы получим сети, обеспечивающие полное соблюдение всех современных экологических норм, – рассказал директор департамента городского хозяйства администрации Сочи Артур Рогонян.

Как предусмотрено проектом, все четыре отдельные системы хозяйственно-бытовой канализации будут сведены в один дюнкер, который пройдет через реку Сочи под будущим мостом и далее соединится с городскими сетями.

На набережной Ривьеры также меняют на новые и электросети. Новое оборудование обеспечит основное и ландшафтное освещение. Электросети прокладываются в дополнительной трубе под землей.

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Планируется , что участок протяженностью 2,5 км радикально преобразится. В планах фигурирует, например, обширная насыпная территория площадью в 50 гектаров.(читать далее)