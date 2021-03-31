Дорожный фонд Кубани увеличили на 5,7 млрд рублей

Строительство нового моста из Краснодара в поселок Яблоновский обойдется казне в 2 млрд рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из федерального бюджета будет направлено 3,1 млрд рублей на ремонт и содержание дорог Краснодарского края. Еще 2,6 млрд рублей - выделят из краевого.

Для того чтобы получить эти субсидии, местным депутатам пришлось внести коррективы в государственную программу «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», сообщает пресс-служба ЗСК.

- Наши дороги – это лицо Кубани. И мы делаем все возможное, чтобы кубанцам на них было удобно, а у многочисленных гостей края оставалось о них самое благоприятное впечатление, - сказал председатель Заксобрания края Юрий Бурлачко.

К примеру, только строительство нового моста из Краснодара в поселок Яблоновский обойдется казне в 2 млрд рублей.

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