Под новый Яблоновский мост начнут возводить сваи

На строительство нового моста через Кубань в этом году потратят 870 миллионов рублей. Первый транш на эти цели направлен из федерального бюджета. Это 490 миллионов рублей.

- Мы долго лоббировали этот проект на федеральном уровне, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Деньги из федерального бюджета вместе с уже выделенными средствами из региональной казны пока позволяют говорить лишь о проведении подготовительных работ. Для нового Яблоновского моста в этом году установят сваи и переустроят газопровод.

Ранее мэр Краснодара заявлял, что стоимость возведения путепровода может составить от 7 до 9 миллиардов рублей. Это почти треть бюджета Краснодара вместе со всеми дотациями и субсидиями, в чьей юрисдикции находятся мосты через Кубань. Поэтому Минтранс России запланировал включить его в проект трехлетнего федерального бюджета. Его поддерживает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Напомним, долгожданные новости по поводу строительства Яблоновского моста появились на сайте госзакупок в августе прошлого года.

Конкурс на выбор подрядчика проходил с ограниченным участием в электронной форме.

- Заказчиком объекта строительства является администрация Краснодарского края в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. Реализация выполняется в рамках государственной программы "Развитие сети автодорог Краснодарского края". В министерстве продолжаются процедуры по изъятию земельных участков на территории Кубани и Адыгеи. Это контрольный пост ДПС и еще 35 участков. Приступить к выполнению строительно-монтажных работ планируют в конце 2019 года, - сообщали тогда "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

- Продолжительность строительства будет уточняться исходя из выделяемого финансирования из средств федерального бюджета, - добавили в ведомстве.

Первая строительная техника на адыгейском берегу реки Кубань появилась, как обещали, в ноябре 2019 года.

Кстати, несколькими месяцами ранее, 12 июля, двухполосный Яблоновский мост закрыли для тяжеловесов - рейсовых автобусов и грузовиков. Объект, который был построен в 1952 году, больше не выдерживает ежедневного трафика.

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