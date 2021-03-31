В Краснодаре сдали вторую очередь долгостроя ЖК «Авиатор»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый инвестор завершил долгострой в микрорайоне Гидростроителей по ул. Валерия Гассия, 2.

Печально известный ЖК "Авиатор" ранее входил в единый реестр проблемных объектов. Сдать ЖК планировали еще шесть лет тому назад. Теперь его достроили, и скоро жильцы получат долгожданные ключи от своих квартир.

В феврале 2021 года департамент по надзору строительной сферы подписал акт, разрешающий эксплуатацию комплекса зданий в ЖК.

- Неоднократно его рассматривали на межведомственной комиссии, вопрос находился на личном контроле губернатора, - прокомментировал “КП-Кубани” первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

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