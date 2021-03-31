Пожар в поселке Южном. Фото:@kuban.23

Огонь вспыхнул 31 марта в 11:24 в поселке Южном Динского района. Здесь полыхал мусор. Причем площадь возгорания была очень большой - 400 квадратных метров.

- Пожарные прибыли в 11:50 и установили, что горит мусор. Огонь тушили 4 отделения и 16 человек личного состава МЧС. Возгорание устранено и пострадавших нет, - сообщили "КП" - Кубань" спасатели МЧС.

А тем временем появилось видео пожара в поселке Южном под Краснодаром 31 марта 2021. На кадрах - огромное облако черного дыма. И, как говорят очевидцы, столб дыма было видно и из нескольких районов Краснодара.

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