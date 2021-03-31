На Кубани займутся созданием селекционно-генетического центра животноводства

Владельцы животноводческих ферм на Кубани покупают за рубежом ежегодно до 60% племенного скота Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кубани не хватает собственного молочного стада, так считает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Сейчас 60% племенного скота закупается за границей, и поэтому создание в крае селекционно-генетического центра является стратегической целью для сельхозпроизводителя.

На эти цели из краевого бюджета в 2021 году будет выделено почти 2 млрд рублей.

- Сейчас готовим проект о создании краевой селекционной станции. Она появится в рамках государственно-частного партнерства – будут партнеры, в том числе наши, региональные, крупные животноводческие хозяйства, - сообщил на 53-сессии Заксобрания края Вениамин Кондратьев.

Министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека полагает, что создание селекционных генетических центров закроет раз и навсегда эту проблему в потребностях южного региона.

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