Погода на 1 апреля 2021 года в Краснодаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубань возвращается весна. По прогнозам синоптиков, это должно было случиться во второй половине апреля. Но погода преподносит приятные сюпризы.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 1 апреля марта 2021 года в Краснодаре.

– Ожидаем небольшое усиление ветра – до 9 м/с. Уже днем воздух прогреется до плюс 16 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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