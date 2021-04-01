Краснодар выплатил по облигациям почти 27 млн рублей

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Облигации муниципального займа выпустили по предложению главы города Евгения Первышова в конце прошлого года. Первая была зарегистрирована 24 декабря 2020 года. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составил 1,6 млрд руб. Ставка составила 6,7% годовых на пятилетний период обращения.

- 25 марта администрация Краснодара выплатила первый купонный доход по облигациям. Его сумма достигла 26,72 млн рублей из расчета 16,7 рублей на одну ценную бумагу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

После размещения облигаций средства поступили в бюджет Краснодара. Их направят на реконструкцию важных городских автомагистралей. Уже определены семь первоочередных дорог для ремонта. Например, на первой уже стартовали — это реконструкция улицы Черкасской. Ее, кстати, перекрыли на восемь месяцев.

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