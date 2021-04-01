«Распял голубя и кота на кресте»: На Кубани мужчина запугивал жену за развод

Материалы дела переданы в суд

42-летний мужчина приехал в Мостовской район Кубани из Ставрополя. Он разводился с женой, но по-доброму расставаться не хотел. Приезжий хотел запугать супругу и ее родителей. Он убил кота и голубя, распял животных на кресте и повесил на забор с запиской. На бумажке он вывел несуразные предложения с угрозами в адрес хозяев. А через три дня пытался поджечь их дом «Коктейлем Молотова».

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по трем статьям – жестокое обращение с животными, угроза убийством и покушение на имущество . Материалы уже направлены в суд.

- Прокурор направил уголовное дело в районный суд для рассмотрения по существу. Санкция за наиболее тяжкое из преступлений предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи осудили мужчину, который после убийства супруги «помогал» искать ее тело. Две недели он изображал горе, но все-таки «актера» раскусили.

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