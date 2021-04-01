Мариинский бульвар в Краснодаре благоустроят до 30 июля

Фото: krd.ru

В конце марта в Краснодаре приступили к благоустройству Мариинского бульвара. Он находится между улицей Кубанская Набережная и Екатерининским сквером.

- На территории площадью 1 га уже начались подготовительные работы. В самом центре бульвара находится памятник Александру Суворову, на нем также поменяют облицовочную плитку. Сейчас в зеленой зоне демонтируют старый асфальт, делают планировку грунта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города.

Фото: krd.ru

Полностью завершить благоустройство Мариинского бульвара планируют до 30 июля.

- Здесь капитально отремонтируют освещение, положат газон, обновят системы автоматического полива, а также оборудуют детскую площадку, - добавили в администрации.

Стоит отметить, что сейчас в городе благоустраивают сквер имени Льва Толстого. К осени также обещают привести в порядок бульвар «Героев-Разведчиков» и Городской Сад «Сосновый».

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