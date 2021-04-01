В Сочи госкорпорация ВЭБ.РФ займется модернизацией городского общественного транспорта

Фото мэрии Сочи

В мэрии Сочи прошла встреча с сотрудниками госкорпорации развития ВЭБ.РФ, где обсужден вопрос модернизации городского транспорта и создания отвечающей требованиям времени маршрутной сети на курорте.

Осенью 2020 года в Москве мэр Сочи Алексей Копайгородский уже обсуждал план работы по ряду проектов в сфере городской экономики с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

В числе основных тем обновление автопарка, повышение его комфортности, качества и экологичности. Планируется также обеспечить приоритет пассажирского транспорта на магистральных маршрутах в городе.

Фото мэрии Сочи

В ходе встречи стороны определили роль ВЭБ.РФ как стратегического партнера в проекте модернизации пассажирских перевозок в Сочи.

- Госкорпорация предложила комплексный подход к реформе общественного транспорта, поддерживая проекты методологически, консультационно и с использованием финансовых инструментов, в том числе совместно с партнёрами предоставляя возможность опорным городским перевозчикам обновить автопарк, - пояснил представитель проектного офиса ВЭБ.РФ по развитию общественного транспорта Дмитрий Ямпольский.

Аналогичные проекты уже реализованы в Твери и Перми. Это значительно повысило точность движения по расписанию- до 96-98%. Кроме того, на треть снизилась аварийность общественного транспорта.

- Модель интересная, мы ее рассматриваем для реализации в Сочи. Разработан совместный план мероприятий. В перспективе – провести в городе-курорте опытные испытания электробуса для определения его сложного рельефа курорта, – рассказал вице-мэр Сочи Сергей Робилко.

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