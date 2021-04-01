В Сочи около 200 пляжей будут подготовлены к приему туристов до 1 мая

Фото мэрии Сочи

В Сочи продолжается подготовка многочисленных местных пляжей к приему туристов во время летнего сезона. В общей сложности намечено благоустроить около 200 пляжей.

- Пользователи территорий уже приступили к текущему ремонту набережных, подключению коммуникаций и установке объектов сервиса, организации спортивных и детских зон, а также обеспечению доступности для маломобильных групп населения. Набережные курорта будут оснащены пляжным оборудованием и открыты к 1 мая, – рассказал заместитель главы Сочи Владимир Пушкарев.

В этом году городские пляжи будут выдержаны в едином стиле. Составлен перечень рекомендуемых эскизных решений оформления входной группы, информационных табличек, а также спасательных вышек, аэрариев и даже шезлонгов.

– Пляжная мебель, которая ранее закупалась за рубежом, с этого года также будет изготавливаться в Сочи. В апреле начнется установка пляжного оборудования на центральных набережных курорта. К 1 мая они будут полностью укомплектованы, – рассказала председатель НО «Ассоциация поддержки и защиты арендаторов и пользователей пляжей города Сочи «Сочи-Пляж» Елена Дорогинина.

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