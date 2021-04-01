833 фонаря на набережной Геленджика приведут в порядок к летнему сезону

До 20 апреля в Геленджике приведут в порядок 833 фонаря на городской набережной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теплые дни, которые наконец установились на побережье Черного моря, позволили коммунальным службам города-курорта Геленджика заняться благоустройством знаменитой набережной.

Рабочие будут приводить в порядок фонари - так называемое ожерелье Геленджикской бухты. Также начнется ремонт балюстрады.

- До 20 апреля коммунальщики должны будут покрасить 833 фонаря на набережной. В целом по городу обновят 2 тысячи фонарных столбов, - сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

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