Вице-мэр Краснодара и главный городской архитектор станут чтецами «Тотального диктанта-2021»

Краснодар традиционно показывает хорошие результаты, как по числу участников, так и по оценкам, которые они получают Фото: Олег ЗОЛОТО

Замглавы города Антон Смертин и главный архитектор Наталья Машталир станут чтецами "Тотального диктанта".

Проверить грамотность взрослые краснодарцы смогут в Кубанском госуниверситете и Кубанском государственном технологическом университете - там подготовят по две площадки, в ИМСИТ и ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань».

Школьники смогут написать диктант в школах № № 18, 23, 40, 35.

- Краснодар традиционно показывает хорошие результаты, как по числу участников, так и по оценкам, которые они получают, - отметил Антон Смертин.

В этом году текст диктанта подготовил Дмитрий Глуховский, автор серии книг «Метро» и сценария к сериалу «Топи».

Зарегистрироваться для участия в «Тотальном диктанте» на официальном сайте акции totaldict.ru.

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