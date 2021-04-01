Вице-мэр Краснодара и главный городской архитектор станут чтецами «Тотального диктанта-2021»

Краснодар традиционно показывает хорошие результаты, как по числу участников, так и по оценкам, которые они получают
Фото: Олег ЗОЛОТО
Замглавы города Антон Смертин и главный архитектор Наталья Машталир станут чтецами "Тотального диктанта".
Проверить грамотность взрослые краснодарцы смогут в Кубанском госуниверситете и Кубанском государственном технологическом университете - там подготовят по две площадки, в ИМСИТ и ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань».
Школьники смогут написать диктант в школах № № 18, 23, 40, 35.
- Краснодар традиционно показывает хорошие результаты, как по числу участников, так и по оценкам, которые они получают, - отметил Антон Смертин.
В этом году текст диктанта подготовил Дмитрий Глуховский, автор серии книг «Метро» и сценария к сериалу «Топи».
Зарегистрироваться для участия в «Тотальном диктанте» на официальном сайте акции totaldict.ru.
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