Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 апреля 2021 20:12

Вице-мэр Краснодара и главный городской архитектор станут чтецами «Тотального диктанта-2021»

10 апреля в краевом центре откроются 10 площадок на 1,2 тыс. мест для проведения этого мероприятия
Инна БОРИСОВА
КомментироватьОставить комментарий

Краснодар традиционно показывает хорошие результаты, как по числу участников, так и по оценкам, которые они получают

Фото: Олег ЗОЛОТО

Замглавы города Антон Смертин и главный архитектор Наталья Машталир станут чтецами "Тотального диктанта".

Проверить грамотность взрослые краснодарцы смогут в Кубанском госуниверситете и Кубанском государственном технологическом университете - там подготовят по две площадки, в ИМСИТ и ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань».

Школьники смогут написать диктант в школах № № 18, 23, 40, 35.

- Краснодар традиционно показывает хорошие результаты, как по числу участников, так и по оценкам, которые они получают, - отметил Антон Смертин.

В этом году текст диктанта подготовил Дмитрий Глуховский, автор серии книг «Метро» и сценария к сериалу «Топи».

Зарегистрироваться для участия в «Тотальном диктанте» на официальном сайте акции totaldict.ru.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Тотальный диктант 2020 в Краснодаре из-за коронавируса перенесли на осень

Под вопросом оказались и очные курсы по русскому языку (читать далее)