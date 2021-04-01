Мошенник на Кубани грабил доверчивых граждан через интернет

30-летний молодой человек обманул доверчивых кубанцев на 1,1 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Размещая объявления в открытых для доступа интернет-ресурсах, люди могут потерять последнее. Так, например, 30-летний мужчина обманул доверчивых кубанцев на 1,1 млн рублей.

Его легкой добычей становились люди, которые размещали свои объявления в интернете на известных ресурсах. Так, мошенник обманул женщину, которая хотела купить автомобиль. Но так как она не разбиралась в этой теме, ей понадобилась услуга консультанта. Мошенник согласился ей в этом помочь.

- Доверчивая гражданка передала преступнику деньги за якобы услугу подбора транспортного средства. Больше ни денег, ни молодого человека она не видела. В результате розыскных мероприятий преступник был найден и задержан. Скоро он предстанет перед судом, - сообщает пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю .

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